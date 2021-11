Zé Felipe diz que João Guilherme e Raissa Barbosa já ficaram

Zé Felipe foi o convidado do PodCats, nesta terça-feira, 9. Durante o bate-papo, o sertanejo confirmou que o irmão João Guilherme ficou com Raissa Barbosa. No podcast da esposa Virginia Fonseca e Camila Loures, Zé Felipe ativou o lado fofoqueiro, pelo qual é muito conhecido, e deu detalhes sobre o affair.

Quando o assunto apareceu, o influenciador não fez muitos rodeios e falou mais sobre a vida amorosa do ex-namorado de Jade Picon. O jovem casal terminou o relacionamento em agosto deste ano, e João Guilherme já esteve envolvido com outras famosas nos últimos meses.

Sobre Raissa e o irmão, ele lembrou da festa de lançamento da marca de cosméticos de Virginia: "Eles foram embora da festa da We Pink juntos. Ficaram dentro do carro", confessou o influenciador.