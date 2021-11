Príncipe Harry critica termo 'Megxit' usado para Meghan Markle: "Misógino"

Meghan também falou sobre mídias sociais no mesmo dia. A ex-atriz, de 40 anos, apareceu em um painel no DealBook Online Summit do The New York Times junto com o editor geral Andrew Ross Sorkin e co-C.E.O. e presidente da Ariel Investments, Mellody Hobson.

"Eu acho que realmente existe uma mídia legítima, mas no momento, você vê de várias maneiras as mídias sociais alimentando isso, então se torna uma corrida para o fundo do poço", acrescentou ela. "Essa cultura de clickbait faz com que algo que é lascivo seja mais interessante e receba mais estímulo e possa ser monetizado, de modo que acaba sendo o que alimenta todo o ambiente da mídia. Sabe, acho que a peça desafiadora que existe que, de muitas maneiras, por ser tão rápido na forma como tem sido entregue, é sobre criar notícias, em vez de relatar as notícias."

Além disso, Meghan expressou sua esperança de que os tabloides um dia "venham com uma etiqueta de advertência como os cigarros. Como, 'Isso é tóxico para sua saúde mental'."