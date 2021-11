Teresa Santos é coroada Miss Brasil 2021

Teresa Santos vai representar o Brasil no Miss Universo 2021. A modelo cearense foi eleita Miss Brasil 2021 na noite desta terça-feira, 9. Após dois dias de gravação em um navio, Teresa, de 23 anos, levou a melhor entre as finalistas Gabi Lacerda, do Piauí, e Carol Valença, de Sergipe.

Essa foi a primeira vez que a final do concurso aconteceu em alto mar, a bordo do transatlântico MSC Preziosa. A final foi transmitida pelo serviço de streaming Soul TV. Essa é a segunda vez que a vencedora, Teresa, participa da competição. Em 2018, a estudante de psicologia e empresária do ramo de semi-jóias chegou a ficar em terceiro lugar.

Agora, a cearense vai realizar o sonho de embarcar para Israel em dezembro e representar o Brasil no primeiro Miss Universo em três anos. A vencedora também ganha uma bolsa de estudos, R$ 50 mil e um contrato com a organização do Miss Universo Brasil. Nada mau, hein?