Jojo Todynho pede nude tirada por Cauã Reymond em 'Um Lugar Ao Sol'

Um Lugar Ao Sol, nova novela da TV Globo, está dando o que falar. No entanto, o que conquistou a audiência no capítulo desta terça-feira, 10, foi a cena do personagem de Cauã Reymond tirando um nude. Os espectadores foram à loucura ao ver Cauã de cueca branca nas telas, mas teve uma em especial que não deixou a euforia passar batido: Jojo Todynho.

Logo após a exibição da novela, Jojo foi ao Instagram para fazer o pedido que gostaríamos. "Cauã, desculpe incomodar esse horário... mas teria como você mandar a foto para mim, da novela, por favor? Obrigada. Todos os nossos fãs são gratos", brincou a cantora. Só ela mesmo!

Ainda assim, a funkeira não perde o respeito. Ela aproveitou o final do vídeo para mandar um recado para Mariana Goldfarb, esposa do ator: "Mariana, te amo".