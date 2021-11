Victoria Pedretti e Dylan Arnold, de 'You', levantam rumores de romance

Victoria Pedretti e Dylan Arnold, que contracenam na 3ª temporada de You, têm chamado atenção dos fãs recentemente. No último domingo, 7, Victoria e Dylan aumentaram os rumores de romance após serem vistos fazendo algumas atividades domésticas juntos—como comprar papel higiênico e sabão em pó—em Los Angeles.

Na ocasião, a atriz, de 26 anos, usava uma t-shirt do L.A. Dodgers, calça cinza e blazer oversized. Ela completou o look com uma máscara e um boné. Já Dylan, de 27 anos, que também estava de máscara, usou uma camiseta, calça azul marinho, e tênis marrom.

Segundo o Page Six, a dupla foi vista mais tarde saindo de uma casa juntos com looks diferentes. Apesar de manter o boné, Victoria escolheu top de bolinhas com jeans e uma jaqueta de couro. O ator optou por uma camiseta preta e short jeans.