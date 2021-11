Rico detona Aline por abrir mão de indicar alguém à roça em ‘A Fazenda 13’

A agitação voltou a reinar em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Na formação da roça desta terça-feira, 9, algumas estratégias não agradaram os participantes e viraram motivo até para fim de alianças. As quatro cadeiras da berlinda foram ocupadas por Dayane Mello, Sthe Matos, Tiago Piquilo e Gui Araujo e, com exceção do cantor sertanejo, os outros peões terão a chance de se salvar na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 10.

O vencedor da Prova do Lampião, Rico Melquiades, escolheu o poder da chama amarela e deu o da chama vermelha para Aline Mineiro. Enquanto ele ficou com imunidade e ainda imunizou outra peoa dos votos da casa, Mileide Mihaile, a ex-panicat tinha em mãos a escolha entre ganhar R$ 5 mil e manter a dinâmica do Resta Um, ou ganhar R$ 10 mil e indicar o quarto roceiro.

Como fazendeira da semana, Marina Ferrari indicou Dayane, por não concordar com a postura da modelo no jogo. Em seguida, a troca de votos rolou e a participante mais votada foi Sthe, que puxou Tiago da baía.