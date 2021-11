Criador de 'Round 6' revela que série quase teve final diferente

Você sabia que a série coreana Round 6 quase teve um final diferente? O criador e diretor da produção Hwang Dong-hyuk, revelou que ele tinha um desfecho alternativo para a primeira temporada do drama, em entrevista à Entertainment Weekly.

O final como o conhecemos termina com Seong Gi-huna (Lee Jung-jae), conhecido como Jogador 456, decidindo não entrar em um avião para ver sua filha. Ao invés disso, ele caminha em direção à câmera, arriscando sua vida para se vingar do jogo que tirou a vida de 455 competidores.

Mas Dong-hyuk disse que a temporada quase terminou de maneira oposta, revelando, "Nós realmente lutamos entre dois cenários diferentes para o final".

Aparentemente, um final apresentava Gi-hun entrando no avião com a intenção de se reunir com sua filha.