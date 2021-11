A Fazenda 13: Rico insinua que Dayane transou com Nego do Borel

Rico Melquiades reviveu o passado ao insinuar, na terça-feira, 9, que Dayane Mello teria tido relações sexuais com Nego do Borel em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Apesar de Dayane ter negado, Rico acredita que a modelo mentiu, e que o episódio está relacionado à expulsão de Borel do programa. Eita!

A declaração aconteceu em conversa com as participantes Marina Ferrari e Mileide Mihaile. Enquanto trocavam figurinhas sobre os piores barracos da edição, não tinha como não abordar a expulsão do funkeiro. "A Day nunca abriu, mas eles fizeram [sexo]", disparou o humorista.

Ferrari saiu em defesa da rival e afirmou que a ex-Grande Fratello Vip tinha desmentido. "Ela diz, amiga, a Day mente. Tá, mas ele levou a camisinha para lá [a Baia], qual é a intenção", questionou Melquiades. Marina relembrou que estava tudo gravado e que Mello não mentiria sobre o assunto — e que ela própria preferia não opinar.