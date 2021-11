Paul Rudd é eleito o homem mais sexy de 2021 pela revista People

Legend, que foi nomeado o homem mais sexy do mundo em 2019, se sentiu diferente no final de seu reinado, dizendo à revista pouco antes de Jordan destroná-lo que ele estava "tão pronto para abrir mão desse título".

"Pelas minhas menções no Twitter, quando fui nomeado, sobre quem as pessoas disseram que deveria ter sido escolhido ao invés de mim, teve muitos pedidos por Jason Momoa", lembrou o treinador e cantor do The Voice. "Essa é a pessoa que se destacou no feedback do Twitter".