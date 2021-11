Preta Gil dá show de empoderamento e positividade corporal no DMAAQ

"Me perturbavam tanto com o fato de eu não poder ser gorda – e eu não estou falando da mídia não, estou falando de familiares, de amigos, que comentavam: 'Tão linda, né? Um rosto tão bonito. Podia ser mais magrinha'", continuou. "Foi tão naturalizado ser gordofóbico que as pessoas não têm vergonha. Elas falam naturalmente".

Preta revelou que as pessoas pegavam tanto no seu pé que ela acabou emagrecendo por pressão, mas mesmo assim as críticas não pararam.

"Aquilo vai te sufocando e te consumindo que uma hora você fala: 'Tá bom, para! Eu vou ficar magra'", afirmou ela. "Fui e emagreci, fiquei esquálida. Eu pesava 56 kg [na época] e mesmo assim ninguém parou de me chamar de gorda".

E o preconceito afeta o dia a dia das pessoas de formas ainda mais subjetivas. "Você está andando no shopping e, se você quer uma roupa e é gorda, você tem que entrar em uma loja específica para isso", desabafou Preta. "Eu acho que você tem que entrar em uma loja que tenha roupa pra mim, pra minha tia, pra minha prima. Pra todo mundo".