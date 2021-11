Estreias de fim de ano para matar a saudade do cinema

King Richard: Criando Campeãs

Nessa biografia, o gigante Will Smith interpreta King Richard, pai de duas das maiores tenistas da história, Serena e Venus Williams. O longa retrata o começo da carreira das atletas e os obstáculos enfrentados por elas, com aquele toque de história de superação que Smith dá como ninguém. A trilha sonora do filme conta com uma música inédita de Beyoncé, feita especialmente para a ocasião. Promete, hein? A estreia no Brasil está prevista para 2 de dezembro.