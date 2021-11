Pré-estreia de 'Vozes do E!' tem show de Zezé Motta e presença de convidados especiais

O documentário Vozes do E! foi celebrado em pré-estreia nessa segunda-feira, 8, no Cubo JK, do JK Iguatemi, em São Paulo. A festa realizada pelo E! Entertainment contou com pocket show de Zezé Motta e presenças especiais.

Os convidados foram recepcionados por Marcello Coltro, vice-presidente sênior da NBCUniversal América Latina, que conversou com Zezé sobre a luta da artista por representatividade negra na mídia.

Além disso, Coltro chamou ao palco a diretora Paula Sacchetta, que falou sobre o set de Vozes do E!, que reuniu uma equipe 99% formada por mulheres.