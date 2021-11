Netflix agita os fãs com novo teaser de Rebelde

Rebelde está cada vez mais perto. A Netflix liberou mais um teaser oficial da produção, que está prevista para estrear dia 5 de janeiro de 2022. O destaque foi a presença de Estefanía Villarreal, que interpreta Celina Ferrer na versão mexicana de Rebelde. Guenta coração!

O teaser mostra o evento do ano da Elite Way High School, a Batalha das Bandas. Celina, agora diretora da escola, anuncia o início da competição, que formará o novo grupo musical da série, com os protagonistas Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Lizeth Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Jerónimo Cantillo e a brasileira Giovanna Grigio.

Grigio, inclusive, deu o que falar na nova atualização sobre o reboot. A personagem dá início ao teaser performando "Baby One More Time", hit icônico de Britney Spears. O trailer também confirmou as suspeitas dos fãs: na série, a atriz viverá um romance lésbico com Lizeth Selene. Bem que avisaram que essa versão seria bem mais inclusiva do que a original.