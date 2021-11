Sem saber da tragédia, Bil Araújo elogia Marília Mendonça em ‘A Fazenda 13’

A equipe do modelo também lamentou a fatalidade nas redes sociais na sexta-feira. "Nós equipe do Bil Araújo prestamos as nossas condolências aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça. Para quem não sabe, o Bil, antes da fama, foi segurança da cantora e se tornou um amigo pessoal até os dias de hoje e com certeza ficará muito abalado quando receber a notícia. Nossos sentimentos também aos familiares das outras quatro vítimas do acidente".