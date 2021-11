Perlla dormia com faca embaixo do colchão em ‘A Fazenda’

Ana Paula Renault, que deixou o SBT na semana passada, fez revelações chocantes sobre A Fazenda, reality show da Record TV. As declarações foram no podcast PodDarPrado, da influencer Gabi Prado, que participou do programa na mesma edição que Ana Paula, em 2018. De acordo com a participante, o clima no reality era tão hostil que Perlla chegou a dormir com uma faca para se proteger. Gente!?

"A Perlla tinha tanto pavor de dormir naquele quarto que ela chegou a esconder uma faca debaixo do colchão e isso ninguém sabe. Esse fato de a Perlla sentir insegurança física nunca foi mostrado", contou Ana Paula, que teve a confirmação de Prado.

A funkeira não era a única que não se sentia segura no reality. As duas afirmaram que o nível de disposição dos participantes a assustavam.