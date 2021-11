Por que melhor amiga de Princesa Diana cortou vínculos com 'The Crown'

Jemima Khan, melhor amiga de Princesa Diana cortou vínculos com The Crown. Segundo o The Times revelou no último sábado, 6, Jemima, que era roteirista da série, deixou o trabalho devido o que é descrito como um retrato desrespeitoso da falecida Princesa de Gales.

O criador da série, Peter Morgan, contratou Jemima para escrever os roteiros da quinta temporada, que contou detalhes da vida de Diana como os romances com o cirurgião Hasnat Khan e Dodi Fayed, a polêmica entrevista ao Panorama, da BBC, com Martin Bashir, assim como seus dois últimos anos de vida, que incluiu com o trágico acidente de carro em Paris, em 1997.

Segundo a matéria, Jemima revelou que ela se desvinculou com a série ganhadora do Emmy após concluir que a história não estava sendo tratada "com o respeito ou compaixão que eu esperava".

Em 2019, a amiga de Diana se juntou à divisão criativa da série apesar de não ter falado publicamente sobre sua amizade com Diana antes. "Foi muito importante pra mim que os anos finais da vida da minha amiga fossem retratados com precisão e compaixão", ela disse ao The Times, "como nem sempre aconteceu no passado".