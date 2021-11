Drake quebra o silêncio sobre "tragédia devastadora" que aconteceu no festival Astroworld

Em um comunicado ao E! News, o Oficial de Informações Públicas dos Bombeiros de Houston, Asuncion Cortez, disse: "Desde o começo do festival até o fim dele, aproximadamente 300 pessoas foram tratadas no local com ferimentos leves". Após o acidente acontecer, "17 pacientes foram transportados para hospitais que ficavam nas redondezas, sendo que 12 deles foram transportados através do caminhão de bombeiros".

O oficial confirmou que 11 desses pacientes foram transportados após terem uma parada cardíaca. O caso ainda está sendo investigado.