Medrado reage a Rico falando que torceu por sua saída em ‘A Fazenda 13’

No calor das emoções, a artista fez um desabafo a respeito da situação e até soltou o vídeo do momento com o participante no Instagram. Porém, não demorou muito para excluir de seu perfil. "Juro que eu não estava preparada para ver isso. Acabou com a minha noite. Independente das diferenças, eu não sabia que era essa a verdade…Meu Deus, que dor!", falou na publicação.