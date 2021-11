Mel Maia nega ficada com Melody: “Nunca nos conhecemos pessoalmente”

Mel Maia apareceu nos stories do Instagram na manhã desta terça-feira, 9, e viu seu nome envolvido em uma polêmica com Melody. Pois é, Mel Maia descobriu que, em entrevista ao podcast Pod da Dri, a cantora disse ter ficado com ela. Rapidamente, deixou claro que não, nunca teve nada com Melody.

A atriz de 17 anos contou que não teve um bom dia nesta segunda-feira, 8, e que precisou lidar com crises de ansiedade. Porém, ao acordar, já estava melhor e foi quando se deparou com a notícia circulando pela web. Em seguida, desmentiu a funkeira e explicou que nem chegou a vê-la pessoalmente.

Vale lembrar que durante o papo com Dri Paz, Melody comentou sobre a possível participação da atriz em seus próximos vídeos, o que também foi negado.