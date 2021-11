Anitta divulga teaser de música inédita em espanhol

Anitta deixou a internet eufórica na noite desta segunda-feira, dia 8, ao publicar um teaser misterioso, com o trecho de uma canção inédita em espanhol. Como ela não dá ponto sem nó, Anitta, que arrasou em apresentação no The Late Late Show, adiantou uma possível data de lançamento: 11 de novembro, quinta-feira. Não deu nem tempo de respirar!

No vídeo, a Girl From Rio aparece em clima sensual, e escreve a data no vidro embaçado. O lançamento chega apenas três semanas após a última estreia da diva, também uma parceria internacional, com a rapper norte-americana Saweetie, Faking Love.

Logo após o teaser, Anitta divulgou uma foto com a legenda "Envolver - 11.11". Tudo indica que esse é o título da faixa. Ansiosos?