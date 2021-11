Giulia Be conta que fraturou o crânio em acidente doméstico

No último final de semana, Giulia Be ficou hospitalizada após desmaiar, cair e bater a cabeça na sexta-feira, 5. Já de volta em casa, na noite desta segunda-feira, 8, Giulia Be contou sobre o que aconteceu nos seus stories do Instagram e agradeceu todo o apoio.

"Queria agradecer muito pelas mensagens, pelas orações, por tudo. Foi um susto, não vou mentir. Eu estava em casa e desmaiei. Graças a Deus, minha amiga ouviu, me ajudou. Eu fraturei uma parte do meu crânio aqui atrás, está com galo e doendo bastante. Tive que ficar internada porque houve um sangramento no cérebro e você precisa de 72 horas em observação para não correr o risco de inchar mais ou piorar", contou a artista.

Com relação aos exames a que foi submetida, a cantora descobriu que a perda de consciência foi causada por uma síndrome. Agora, ela voltará aos seus compromissos profissionais, mas deverá ter mais atenção à saúde nos próximos meses.