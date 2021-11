Leonardo DiCaprio deve interpretar Jim Jones, líder do culto de Jonestown

Leonardo DiCaprio, que estrelou primeiro trailer de Não Olhe Para Cima, está prestes a embarcar em um novo papel. O E! News confirma que DiCaprio está nas negociações finais para interpretar Jim Jones—líder de culto que orquestrou um suicídio em massa em Jonestown, no dia 18 de novembro de 1978—no próximo filme da MGM.

O incidente, no qual 900 pessoas morrerem depois de beber ponche sabor uva misturado com cianeto, é considerado o maior caso de mortes de civis americanos não causado por um desastre natural até o ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Além de estrelar a cinebiografia, que se chamará Jim Jones, Leo ainda será produtorao lado de Jennifer Davisson, presidente da produção em sua companhia Appian Way, segundo o Deadline, que foi o primeiro a dar a notícia.

O veículo ainda diz que o roteiro do longa ficou por conta de Scott Rosenberg, cujos trabalhos inclui Alta Fidelidade, 60 Segundos, Venom e as duas últimas sequências de Jumanji. Rosemberg também será produtor executivo do projeto.