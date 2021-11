Camilla de Lucas mostra resultado da transição capilar

Camilla de Lucas divertiu a internet ao compartilhar o resultado final da sua transição capilar, na noite desta segunda-feira, 8. Camilla de Lucas, indicada ao PCA 2021 na categoria Influenciador do Ano, publicou um vídeo hilário dublando uma cena do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que mostra a indecisão no salão de beleza até chegar ao resultado final.

"Camilla de Black", disse a ex-BBB. Junto com o vídeo, Camilla publicou um desabafo sobre o assunto. "Foram meses de MUITA DOR por sofrer uma pressão por defender algo que eu acredito TANTO", começou.

A influenciadora começou o desabafo falando sobre a pressão que sofre desde antes de entrar no Big Brother Brasil em relação ao cabelo, e os rótulos que recebeu por pontuar a importância do assunto.