Kanye West revela que quer fazer as pazes com Drake

Ye (que antes era conhecido como Kanye West) está levantando a bandeira branca!

O rapper de Donda anunciou através do Instagram que gostaria de fazer as pazes com Drake e oficialmente acabar com a longa briga deles.

Nessa segunda-feira, 8, o designer da Yeezy fez uma participação em um vídeo publicado no Instagram de James Prince. "Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre a longa briga entre eu e Drake. Tanto eu quanto ele já criticamos um ao outro diversas vezes e está na hora de acabar com isso".

Ye pediu para o rapper de 35 anos de "Certified Lover Boy" se juntar a ele no palco em Los Angeles, no dia 7 de dezembro, para "compartilhar dois dos maiores álbuns do ano" e ajudar ele a tirar o criminoso Larry Hoover da prisão federal.

"Eu acredito que esse evento vai trazer não só conciência sobre a causa", Ye adicionou, "como também vai provar o quanto conseguimos fazer juntos se deixarmos o nosso orgulho de lado e nos unirmos".