Marcos Mion encerra contrato com Netflix para focar na Globo

Marcos Mion reconheceu que é um só e rompeu o contrato com a Netflix. O apresentador, contratado pela TV Globo em agosto, anunciou no Instagram, nesta segunda-feira, 8, que seria "humanamente impossível" conciliar os dois trabalhos. Mion foi oficializado como comandante do Caldeirão até 2022 — e quer fazer bonito.

"Com o convite para estar à frente das tardes de sábado da TV Globo em 2022, tornou-se inevitável reconsiderar alguns compromissos assumidos, pois seria humanamente impossível cumprir todos eles com o envolvimento, a energia e a qualidade que invisto em tudo o que faço. Além de preservar minha saúde. Foi com essa honestidade que procurei a Netflix para revermos o que tínhamos acertado", afirmou Mion, em nota no Instagram.

O apresentador assinou contrato com a plataforma de streaming logo após sua demissão da Record TV. Os planos para Mion na produtora ainda não estavam totalmente definidos. No entanto, ele iria integrar o núcleo nacional de não-ficção da produtora. A nova temporada do reality show The Circle Brasil era um dos projetos em que ele estava cotado, assim como a realização de um documentário sobre autismo.