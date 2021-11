Kim Kardashian e Kendall Jenner quebram silêncio após tragédia em Astroworld

Kim Kardashian e Kendall Jenner quebraram o silêncio após tragédia no festival Astroworld. Nessa segunda-feira, 8, Kim e Kendall postaram comunicado em seus Stories no Instagram, reconhecendo as fatalidades no evento de Travis Scott.

"Absolutamente de coração partido por essas vidas que se perderam e qualquer pessoa que tenha se ferido em Astroworld", Kim escreveu em suas redes sociais. "Assim como todos vocês, nossa família está em choque pela tragédia. Estamos mantendo todas as vítimas, famílias e entes queridos impactados em nossas orações para cura—assim como Travis que nós sabemos que se importa muito com seus fãs e está verdadeiramente devastado".

Kendall, que estava no show com a irmã grávida Kylie Jenner, disse em um outro comunicado que ela "ainda está sem palavras" devido ao que ocorreu na sexta-feira, 5.

"Estou realmente destruída pelas famílias que perderam seus entes queridos e minhas orações estão com todos os envolvidos", disse a modelo de 26 anos. "Enviando a todos que foram afetados todo o meu amor e desejando força a eles durante esse momento incrivelmente devastador e sensível".

Khloé Kardashian e Kris Jenner compartilharam o comunicado de Kim em suas redes sociais.