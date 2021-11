Pequena Lo concorre na categoria Influenciador do Ano Brasil no PCA 2021

O carisma e talento de Lorrane Silva, mais conhecida como Pequena Lo, logo conquistaram o público. Atualmente, Lorrane é um fenômeno da web e isso lhe garantiu uma indicação no People's Choice Awards 2021, na categoria Influenciador do Ano Brasil. Sucesso!

Psicóloga de formação, Pequena Lo, de 24 anos, é de Araxá, Minas Gerais, e conta com 4,1 milhões de seguidores no Instagram e 5,4 seguidores no TikTok. Tá bom pra você, more?

Apesar de ter começado em 2015 no YouTube com vídeos de humor, foi mesmo durante a pandemia que Lorrane se tornou um sucesso. Afinal, em um momento tão difícil, os internautas conseguiram dar boas risadas assistindo seus conteúdos, que incluem vídeos sobre amigos, família, trabalho, relacionamentos, entre outros.