Bruno Montaleone desmente boatos de affair com Luísa Sonza

Bruno está no melhor momento da carreira: o ator faz parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela exibida no Globoplay, ao lado de nomes como Camila Queiroz e Johnny Massaro. O clipe, em que os artistas aparecem trocando beijos no chuveiro, deu início a essa nova era do ator. "Teve uma vibe ‘Verdades secretas'. As pessoas logo associaram", disse o ator.