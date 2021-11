Kenan Thompson será o apresentador do People's Choice Awards 2021

Mary Ellen Matthews/NBC

Thompson também estrela e é o produtor executivo da comédia da NBC, Kenan, que retornará para sua segunda temporada no ano que vem.

No ano passado, Thompson recebeu duas indicações ao Emmy de Melhor Ator Principal em Série de Comédia por Kenan e Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia no Saturday Night Live. Thompson recebeu anteriormente duas indicações ao Emmy em 2018 e 2020 na categoria de ator coadjuvante por seu trabalho no SNL.

Thompson recebeu um Emmy de Melhor Música Original e Letras em 2018 pela canção do SNL, "Come Back, Barack" e foi indicado na mesma categoria em 2017 por co-escrever "Last Christmas", do popular clipe do SNL, "Jingle Barack".

O People's Choice Awards 2021 vai ao ar simultaneamente na NBC e no E! pela primeira vez na terça-feira, 7 de dezembro, direto do Barker Hangar, em Santa Monica.

A votação está aberta para as 40 categorias de cinema, televisão, música e cultura pop até quarta-feira, 17 de novembro. Os fãs podem votar online em www.votepca.com ou no Twitter.