Shantal revela trauma por assédio sofrido na infância

Shantal Verdelho dividiu com os seguidores do Instagram que tem medo de andar de táxi e outros aplicativos de mobilidade particulares. A declaração aconteceu nesta segunda-feira, 8. Shantal explicou que o motivo do trauma foi um assédio que sofreu ainda criança, enquanto um motorista a levava para a escola.

"Olha como os traumas ficam na gente, né... Eu contei que fui abusada por um motorista que nos levava para a escola quando tinha 7 anos, e foram várias coisas até eu ter coragem de contar para a minha mãe (que, graças a Deus, acreditou em mim na hora e botou o cara para correr de casa)", contextualizou.

"Enfim, até hoje quando tenho que andar de Uber, taxi e afins, fico suando frio com medo de ele fazer algo comigo", confessou.