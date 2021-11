Luana Piovani critica paternidade de Pedro Scooby

Luana Piovani e Pedro Scooby discordam em vários aspectos da criação dos filhos, Dom e os gêmeos Bem e Liz. Na última semana, os dois ficaram em evidência ao discordarem publicamente de episódios como a lição de casa das crianças e a necessidade do uso de equipamento de proteção ao andar de skate. Em resposta ao comentário de um seguidor, Luana alfinetou Scooby: "pensa e age completamente diferente de mim".

"Que difícil educar um filho, né? Vejo sua luta e imagino não ser fácil quando se tem que dividir a educação com o genitor", pontuou o seguidor. "Ser pai só para os esportes e lazer é fácil para cara….. Impor limites, colocar para estudar, escovar os dentes, enfim, a parte chata fica para as mães! Apenas faça a sua parte e tenha consciência que fez o melhor que pode!", apoiou outra seguidora. "Nós mães vivemos as mesmas coisas, mas sempre nos sentimos tão só na dor né", agradeceu Luana.

Após um dos filhos do casal aparecer com hematomas, Piovani fez uma série de desabafos no Instagram para demonstrar preocupação com os machucados e insinuar que o Scooby não cuidou direito da criança. A atriz já tinha reclamado previamente que o surfista não pede que os filhos utilizem equipamento de proteção ao praticar esportes. Na última sexta-feira, 5, Pedro compartilhou fotos dos filhos e a legenda "uma imagem vale mais que mil palavras", o que muitos consideraram uma resposta à ex-mulher.