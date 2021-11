Gui Araujo quer voltar com Duda Reis depois de ‘A Fazenda 13’

Saudades dela? Gui Araujo voltou a falar sobre Duda Reis em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Pois é, neste domingo, 7, Gui Araujo até suspirou ao tocar no nome de Duda em papo com Solange Gomes e Rico Melquiades e não disfarçou o fato de que gostaria de retomar a relação com ela.

Enquanto os colegas de confinamento trocavam figurinhas sobre relacionamentos, o influenciador ouviu e declarou: "Ai, Maria Eduarda…", causando curiosidade nos peões.

Logo em seguida, a ex-banheira do Gugu perguntou a quem ele estava se referindo. Rico também deu seu pitaco e comentou "É a ex do Borel." Com isso, Solange demonstrou surpresa e soltou um "Ué, gente!".