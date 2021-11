Bruna Marquezine revela traição pelas redes sociais

Bruna Marquezine revelou em uma interação no Instagram que já foi traída. Uma conta de humor perguntou quem aceitaria ser corno por R$10 mil, e Bruna respondeu: "Ué, já fui de graça". Eita!

A pergunta que não quer calar é: de quem? Os últimos relacionamentos da atriz foram públicos. Primeiro, com o jogador Neymar Jr., de 2013 a 2018 (com idas e vindas no caminho). Depois, a atriz teve um breve namoro com Enzo Celulari, de cerca de 7 meses.

Com Celulari, a atriz revelou recentemente que mantém uma relação amigável. A declaração surgiu em meio a uma polêmica do reality show Casamento Às Cegas, em que o participante Lissio Fiod deu o que falar ao revelar que tinha guarda compartilhada de um cachorro com a ex-namorada.