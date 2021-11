Sarah Jessica Parker critica comentários "misóginos" sobre sua aparência em 'And Just Like That'

James Devaney/GC Images

"Quase parece que as pessoas não querem que a gente esteja perfeitamente bem onde estamos. Como se elas quase gostassem de nós sermos afetadas pelo o que somos hoje, seja por escolhermos envelhecer naturalmente e não parecer perfeitas, ou se você faz algo que te faz sentir melhor. Eu sei como é. Eu não tenho escolha. O que eu vou fazer sobre isso? Parar de envelhecer? Desaparecer?"

E o showrunner de Just Like That, Michael Patrick King, que foi produtor e escritor de SATC, ecoou sentimentos semelhantes aos de Sarah.

"Quando anunciamos And Just Like That ..., houve muitas reações positivas, mas uma resposta maldosa online foi as pessoas compartilhando fotos das Golden Girls", disse ele à Vogue. "E eu pensei, 'Uau, então você tem 35 anos ou está aposentado e mora na Flórida. Há um capítulo faltando aqui'".

Cynthia Nixon, que está mais uma vez no papel de Miranda Hobbes, ressaltou: "Gosto que não estejamos tentando deixar a série mais jovem. Não estamos incluindo, tipo, uma sobrinha de 21 anos".