A Fazenda 13: Rico ganha Prova de Fogo e terá chance de indicar alguém para a roça

Neste domingo, 7, Rico Melquiades venceu a Prova de Fogo em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Além dele, Gui Araujo e Bil Araújo também precisavam contar com a sorte no jogo e Rico levou a melhor entre os três. Com isso, os dois colegas de confinamento estão automaticamente na baia de A Fazenda.

Após o resultado da prova, os outros peões que também estão na baia são Tiago Piquilo, puxado por Bil, e Dynho, escolhido por Gui Araujo. Enquanto isso, Rico está com o lampião e deverá escolher entre o poder da chama vermelha e o da chama amarela na roça da semana.

A apresentadora do programa, Adriane Galisteu, já divulgou qual será a tarefa do poder da chama vermelha, escolhido pelos telespectadores por votação online.