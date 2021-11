Maraisa compartilha última conversa com Marília Mendonça

Maraisa, da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para compartilhar as últimas mensagens que trocou com Marília Mendonça antes do falecimento da cantora. A conversa aconteceu horas antes do acidente de avião de Marília, e mostra uma troca de declarações entre as sertanejas. "Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir!", escreveu Maraisa na postagem que lembrou a conversa.

"Amiga, te amo. Amo muito vc! Não esquece disso", foram as palavras ditas por Maraisa à amiga no print divulgado no Twitter. "Agora estou definitivamente sozinha", escreveu a sertaneja, em outro momento.

A cantora compartilhou, ainda, print das parcerias com Marília, Esqueça-me Se For Capaz e Todo Mundo Menos Você, no topo do Spotify. "e vc nem viu meu Deus! Deu certo meu amor! Mas não era pra ser desse jeito", desabafou.