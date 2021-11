Mãe de Marília Mendonça posta foto com filha: ‘Deus me deu, Deus tirou’

Na madrugada desta segunda-feira, 8, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, postou um registro pela primeira vez depois do acidente aéreo que tirou a vida da filha na última sexta-feira, 5. Na foto, Ruth escreveu "Tudo é dele, por Ele, para Ele, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor".

A letra faz parte dos versos da canção Jó, da cantora Midian Lima, que fala sobre a fé diante da perda. Ao fundo dos stories do Instagram, é possível ouvir um trecho da música.

Maraisa, da dupla com Maiara, publicou um texto para a mãe de Marília Mendonça. O desabafo da sertaneja, que fala sobre o amor e a admiração pelas duas, emocionou os seguidores.