Travis Scott é processado por tragédia "previsível e evitável" no festival Astroworld

Instagram / Kylie Jenner

Um dia após o trágico acidente, Travis homenageou os fãs que morreram durante o show.

"Eu estou absolutamente arrasado com o que aconteceu na noite passada", disse ele em um comunicado no Twitter, no dia 6 de novembro. "Estou rezando pelas família de todos que foram impactados com o que aconteceu no Festival Astroworld. A polícia de Houston, Texas, tem meu total apoio enquanto continuam a investigar o que aconteceu. Eu estou comprometido em trabalhar junto com a polícia e com a comunidade de Houston para apoiar as família que necessitam de ajuda. Obrigado ao Departamento de Polícia, aos bombeiros e ao NRG Park por terem nos respondido e nos apoiado imediatamente. Amo todos vocês".

Kylie Jenner, que está esperando o seu segundo filho com Travis, esteve no festival Astroworld com a filha de três anos deles, Stormi Webster, e sua irmã, Kendall Jenner. Após o acidente, Kylie quebrou o silêncio no Instagram Stories.

"Travis e eu estamos devastados", disse ela em um comunicado nesse sábado, 6. "Meus pensamentos e preces vão para todos os que perderam a vida, se machucaram ou foram afetados de qualquer forma pelos eventos de ontem. Assim como Travis, que eu sei que gosta muito de seus fãs em Houston".

Kylie adicionou: "Eu quero deixar claro que nós não sabíamos de nenhuma fatalidade até lermos a notícia depois do show. Se soubessemos antes, jamais iríamos continuar o espetáculo".