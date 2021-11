Kylie Jenner diz que ela e Travis Scott "não sabiam" das fatalidades em festival até depois do show

Sete das oito vítimas foram identificadas: Brianna Rodriguez, uma estudante de 16 anos do segundo grau em Houston; John Hilgert, um estudante de 14 anos da nona série que estudava em uma escola secundária na área de San Antonio; Franco Patiño, um estudante sênior de engenharia mecânica de 21 anos da Universidade de Dayton em Ohio; Jacob E. Jurinek, um estudante de 20 anos da Southern Illinois University Carbondale, que compareceu ao concerto com Franco; Rudy Peña, um assistente médico de 23 anos e estudante de justiça criminal na Laredo College, no Texas; Axel Acosta, um estudante de ciência da computação de 21 anos no estado de Western Washington; e Danish Baig, homem de 27 anos de Euless, Texas, que foi morto durante o incidente na multidão enquanto tentava salvar sua noiva, disse seu irmão à CNN.

O rapper Roddy Ricch, um dos artistas que se apresentaram no festival, disse em seu Instagram Story no início do domingo, 7, que estaria doando sua "compensação líquida às famílias por este incidente".