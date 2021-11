Maraisa defende a irmã, Maiara, após ela ser criticada no velório de Marília Mendonça

Com isso, Maraisa usou as redes sociais e defendeu a irmã. "A Maiara não estava no automático. Minha irmã é a mulher mais f*** que eu conheço! Ela sabia que ali só estava o corpo de Marília! Porque o que vive é o sentimento dentro do coração!", disse ela no Twitter.

"Minha irmã ama a Marília com todas as forças que alguém pode amar! Calem a boca!", completou.

Depois, as irmãs também publicaram outra homenagem para Marília nas redes sociais: