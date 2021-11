Corpo de Marília Mendonça é enterrado em cemitério de Goiânia

Marília Mendonça, que morreu em um trágico acidente de avião na última sexta-feira, 5, foi enterrado no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, nesse sábado, 6, às 19h.

Após o velório público no Goiânia Arena, o corpo da cantora foi levado ao cemitério, seguido por vários fãs que a homenageavam no caminho. O enterro foi exclusivo para familiares e amigos de Marília e ela foi enterrada ao lado do corpo de seu tio, Abiceli Silveira Dias Filho, que também estava no avião que caiu em Minas Gerais.