Por mais um ano, Mariah Carey se consagra como a rainha do natal

Se o clima natalino ainda não deu as caras por aí, é hora de mudar isso. Mariah Carey, a figura que mais representa a data comemorativa (depois do papai noel), liberou o mais novo hino natalino, o single Fall In Love At Christmas, na última sexta-feira, 5. Junto com a música, Mariah liberou um clipe, que conta com a presença dos feats Khalid e Kirk Franklin, em clima bem intimista e amoroso — a cara das festas de fim de ano, o que a diva faz de melhor.

Você pode até não saber qual é o significado do Natal, mas dificilmente desconhece o intérprete original de All I Want For Christmas Is You. A música, lançada em 1994, é o maior feito da carreira de Mariah Carey, Todo ano, quando o feriado se aproxima, o hit ocupa as primeiras posições nas paradas musicais, o que a consagrou como a rainha oficial da data. Ainda falta mais de um mês para a festividade, e a canção já está no Top 100 do Spotify Global.

Ainda duvida do poder de All I Want For Christmas Is You? Que tal essa: a música ficou em primeiro no Top 100 da Billboard pela primeira vez 25 anos depois do lançamento! Não que ela já não fosse um sucesso, mas era inelegível para o ranking por não ter sido lançada como single comercial. Foi só depois de revisões nas regras que o hit emplacou, em 2012 — e segue emplacando anualmente.