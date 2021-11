Por onde andam Sam Alves e os outro vencedores do The Voice Brasil?

‘The Voice Brasil 4' - Renato Vianna

Entre os cinco vencedores de Teló, Renato Vianna foi o primeiro, no The Voice Brasil 4. Para o artista, a participação no programa mudou totalmente os caminhos de sua vida. Com a pandemia, se manteve fazendo lives mas já conta com uma mini turnê em Sergipe atualmente. Para o Gshow, o cantor expressou como se sente seis anos depois da atração. "Meu sonho é viver da música até ficar velhinho. Independentemente de fazer sucesso ou não, quero fazer o que amo", disse no bate-papo.

‘The Voice Brasil 3' - Danilo Reis e Rafael

Em 2014, quem venceu o The Voice Brasil 3 foi a dupla Danilo Reis e Rafael! Do time do Lulu Santos, com a ajuda do programa, os sertanejos atraíram os olhares de fãs do gênero e buscaram aproveitar a oportunidade. Somando dez anos de carreira, estavam com muitas saudades dos shows e já estão com todo o gás agora que regressaram à rotina dos palcos.