5 curiosidades sobre ‘Marighella’, o filme que está dando o que falar

Quase não chegou às telonas

A estreia de Marighella estava prevista para 2019. No entanto, problemas de última hora com a Ancine impediram que a produtora do longa, a O2, conseguisse a verba para distribuir o filme. Em meio a isso, veio a pandemia, que fechou todas as salas de cinema do país — e o filme merecia uma estreia a altura.