Travis Scott se pronuncia após incidente matar 8 pessoas em seu show

Travis Scott está homenageando os fãs que perderam a vida no Festival Astroworld, no dia 5 de novembro.

"Eu estou absolutamente arrasado com o que aconteceu na noite passada", disse ele em um comunicado no Twitter, no dia 6 de novembro. "Estou rezando pelas família de todos que foram impactados com o que aconteceu no Festival Astroworld. A polícia de Houston, Texas, tem meu total apoio enquanto continuam a investigar o que aconteceu. Eu estou comprometido em trabalhar junto com a polícia e com a comunidade de Houston para apoiar as família que necessitam de ajuda. Obrigado ao Departamento de Polícia, aos bombeiros e ao NRG Park por terem nos respondido e nos apoiado imediatamente. Amo todos vocês".

De acordo com os oficiais, oito pessoas morreram no incidente que aconteceu durante o show de Travis no NRG Park, em Houston. Em uma coletiva de imprensa, os políciais afirmara que por volta das 21h do dia 5 de novembro, a multidão "começou a ir em direção ao palco" causando pânico e machucados. "As pessoas começaram a cair inconscientes e isso criou ainda mais pânico".