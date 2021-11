Amizades que começaram nos realities e seguiram fora do programa

Jojo Todynho e Raissa Barbosa

Também com participações polêmicas em A Fazenda 12, Raissa Barbosa e Jojo Todynho se apoiaram em várias situações quando estavam no confinamento. As duas não têm medo de falar o que pensam, mas em relação à amizade, conseguiram entrar em harmonia. Em junho deste ano, a campeã do reality rural mandou uma mensagem carinhosa para a influenciadora quando ela não pôde comparecer na estreia de seu programa Jojo Nove e Meia, no Multishow. Raissa foi diagnosticada com depressão e passava por um período delicado.

"Amiga, infelizmente você não pode vir. Mas eu entendo, super te entendo e quero deixar esse amor aqui para você, esse beijo. Se cuida. Nós te amamos e estamos aqui para cuidar de você, tá? Deus é contigo e nós também. Huckinha!", falou a cantora.