Como Kim Kardashian se sente sobre Kanye "Ye" West chamar ela de "esposa"

Kim pediu o divórcio de Ye em fevereiro, após seis anos de casamento. Desde então, os dois continuaram a sair juntos, com Kim participando das audições do álbum Donda, em agosto, e Ye ajudando ela com sua estreia no Saturday Night Live, no mês passado.

Durante um episódio de Dink Champs, do Revolt TV, no dia 4 de novmebro, Ye falou sobre os comentários de Kim no programa de comédia da NBC.

"SNL fez minha esposa dizer 'eu me divorciei dele' porque queriam tirar isso do caminho", disse ele no podcast. "Eu nunca vi os papéis, não estamos nem divorciados".