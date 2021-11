Rápidos como em ‘Casamento às cegas’: 8 casamentos relâmpago dos famosos

Pamela Anderson e Jon Peters

Em 2020, a estrela de S.O.S Malibu juntou as escovas com o diretor de cinema Jon Peters. Os dois já haviam se relacionado 30 anos atrás, e, quando voltaram, decidiram ir com tudo. No entanto, 12 dias depois da cerimônia, a união chegou ao fim. Felizmente, não deu nem tempo de preparar a documentação. Sem burocracia!