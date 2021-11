As atrações nacionais que prometem arrasar no Lollapalooza 2022

Gloria Groove

Muita gente não conhecia Gloria Groove, mas com o lançamento de A Queda, a diva começou a mudar essa história. Para o Lollapalooza, então, mal podemos esperar pelo que vem aí. Até lá, o novo álbum da cantora, o Lady Leste, já estará nas ruas. Ela já adiantou que se jogou no pop: é pra dançar sem dó. Até agora, dois singles já foram lançados: A Queda e Bonekinhah, que deixou os funkeiros com inveja. Em meio a essas canções, o r&b sofrência — que ela faz como ninguém — também estará no setlist. Imagina esse show, gente?