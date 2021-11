Quem são os crushes famosos das celebridades?

Ashton Kutcher

Casado com Mila Kunis, o ator Ashton Kutcher já declarou no programa Graham Norton Show que tinha um crush sério em Jennifer Aniston. Como não ter, né? "Eu apostei com um amigo que um dia iria em um encontro com Jennifer. Quando tive a oportunidade, ela muito gentilmente me recusou", contou.

Não só ele… Jake Gyllenhaal também faz parte da lista de admiradores da estrela. Ao contracenar com a atriz no filme Por um Sentido na Vida de 2002, ele expôs em entrevista para Jess Cagle como foi atuar ao lado dela. "Eu vou dizer, eu tive uma queda por ela por anos, e trabalhar com ela não foi fácil."